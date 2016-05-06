Раскадровка свадебного видео

Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт5 заявок283 просмотра
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Нужно сделать мини сценарий - можно в виде раскадровки какого-то типового свадебного видео для того как снимать сборы невесты, жениха и прогулки. Продолжительность прогулки : 3-4 места - 5 часов. 

Пишите цену за проект плз а также подробности в лс. 

7 лет назад
belvik
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 отзывов(-2)
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