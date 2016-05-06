Раскадровка свадебного видео

Нужно сделать мини сценарий - можно в виде раскадровки какого-то типового свадебного видео для того как снимать сборы невесты, жениха и прогулки. Продолжительность прогулки : 3-4 места - 5 часов.

Пишите цену за проект плз а также подробности в лс.