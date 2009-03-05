Переделать или написать новый скрипт

Здравствуйте!

Есть скрипт работу которого можно посмотреть по адресу http://audiopoisk.com, так вот в чем заключается задача нужно переделать дизайн этого скрипта под "мой" сайт как именно см. "Приложение", либо заново по примеру этого скрипта написать скрипт в таком дизайне.

PS пишите только те кто знают как это реализовать! Жду ваших предложений :)

+ ЕСЛИ СКРИПТ БУДЕТ РАБОТАТЬ ПРАВИЛЬНО БЕЗ НАРЕКАНИЙ АВТОР В ТЕЧЕНИИ МЕСЯЦА РАБОТЫ ПРОЕКТА ПОЛУЧИТ ЕЩЕ 30$ СВЕРХУ)