Перенести статичный сайт на CMS

Пофиксить ошибки чата (пхп+Javascript), поправить бан по ID, устранить возможные ошибки при чтении сессии, установить возможность бана по мак адресу... Оптимизировать чат снизить нагрузку на сервер... Чат очень старый!!! все работает... менять чат не ...
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+ доработать функционал, проект закрытый
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