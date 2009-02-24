Допилить движок LiveStreet под ТЗ

Необходимо модифицировать процесс регистрации так:

Вводится логин и капча

Если логина нет, то он создается с автоматически регистрированным паролем и пользователю отдается вечная кука, по которой он может зайти. Если он потом захочет, то уже сможет в профиле задать email, пароль и так далее.

Если такой логин есть в базе и авторизация по куке не прошла - выдается сообщение.

Если логин есть в базе и авторизация по куке прошла - пользователь залогинен.