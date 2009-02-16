Исправить баг с google maps

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки183 просмотра
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Наладить работу google maps с меню типа view-tabs. Карта должна отбражаться на 2-ой или 3-ей вкладке полностью , быть правильно сцентрирована и корректно работать во всех браузерах.

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15 лет назад
ilio
59 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад