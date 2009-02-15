Серверная часть видео чата для adobe FMS или RED5

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка169 просмотров
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Есть портал и флеш мувик с исходным кодом, который соединяется с FMS. Необходимо написать серверный скрипт для этого портала.

15 лет назад
winger2003
Qwrqwr Qwrwq 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад