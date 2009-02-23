Сделать нормально сайт - анкету

$50
Веб-программированиеЗавершен14 заявок292 просмотра
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Есть сайт http://amour.od.ua/ для которого когда-то один горе-программист писал форму обработки анкет

Что нужно:

1) Заставить работать форму нормально

2) Сделать админку для просмотра анкет (они раньше просто шли по почте - это не подходит!)

15 лет назад
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ksbomj
Андрей 
36 летНидерланды
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$20
3 дня
Отлично справился со своей работой! Очень рекомендую!
Отличный заказчик. приятно было работать!