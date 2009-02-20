Nginx и progress bar

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Веб-программированиеЗавершен1 заявка226 просмотров
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На сайте FinFile.ru установлен скрипт файлообменника http://yabsoft.com/mfhs-livedemo.php . Проблема в том что не работает progress bar из за связки apache + nginx но существует специальный модуль http://wiki.codemongers.com/NginxHttpUploadProgressModule

Требуется переписать прогресс бар при использовании этого модуля.

Или предложить другой вариант реализации.

Nginx
15 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
9 часов назад
Выбранный исполнитель
KpeHDeJIb
Артем 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$50
1 день
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