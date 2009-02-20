Nginx и progress bar

Нужен человек который сможет сделать такое или рассказать и обьяснять как это делается.. это - прикрепил ниже..суть в том что при каждом обновлении страницы, на дереве в случайнгом порядке прибавляется 1лист и стебелек... как сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте FinFile.ru установлен скрипт файлообменника http://yabsoft.com/mfhs-livedemo.php . Проблема в том что не работает progress bar из за связки apache + nginx но существует специальный модуль http://wiki.codemongers.com/NginxHttpUploadProgressModule
Требуется переписать прогресс бар при использовании этого модуля.
Или предложить другой вариант реализации.
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