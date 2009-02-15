HTML баннер с формой задания размера и цветов

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача.

Есть лого опреденного размера. Есть текст

Скажем так есть пример html бАннера ( баннер простой лого+ текст )

задача сделать страницу которая бы позовлила его редактировать и тут же видеть результат ( то есть как будет выглядеть данный баннер ), то есть что то наподобие google adsence

вОТ перечень параметров которые должны быть редактируемы:

- высота и ширина баннер ( сразу же при задании папаметров можно видеть реальный размер баннера )

- цвет текстов - их будет несколько

- шрифт текстов - их будет несколько

- размер текстов - их будет несколько

- выравнивание текста и картинки ( право, лево, центр )

- выбор одного из предложенных лого

В общем нужна страница на которой юзер имея стандартный шаблон баннера мог бы без затруднений сделать правки, и в итоге получить готовый код для размещения на сайте. Причем может в идеале сдлать что бы юзео качал архив в котором будет будет index.html СТРАНИЦа + лого = все рабочее и готовое к размещению.

Ищу серьезного, оперативного специалиста который понял что требуется и готов сделать в кратчайшие сроки.

HTML
15 лет назад
GSMtricks
Филипп 
43 годаКитай
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
T_I_M
Тимур 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$15
1 день