Форма заказа фотографий (php+sql+flash)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки188 просмотров
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Сокращенное ТЗ для осознания фронта работ.

Необходимо создать форму заказа фотографий для печати.

Форма состоит из нескольких пунктов, в основном предполагающих выбор заранее заданных параметров (каждый пункт доставляет определенную стоимость), а также возможности загрузки фотографий (архивом и по отдельности) с последующим их отображением в виде «галереи» (flash). Возможность задать отдельные параметры для каждой из фотографий.

Настройки всех пунктов, меню и т.д. осуществляется через админку.

Форма, настройка и отображение заказов должно остаться как и было в Shop-Script Premium.

Более подробное ТЗ после согласования условий работы.

Скрипт необходимо написать на базе Shop-Script Premium (модифицированный)

Оставляйте свои контактные данные и примерную стоимость работ по максимуму.

PHP
15 лет назад
unwell
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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