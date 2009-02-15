Форма заказа фотографий (php+sql+flash)

Сокращенное ТЗ для осознания фронта работ.

Необходимо создать форму заказа фотографий для печати.

Форма состоит из нескольких пунктов, в основном предполагающих выбор заранее заданных параметров (каждый пункт доставляет определенную стоимость), а также возможности загрузки фотографий (архивом и по отдельности) с последующим их отображением в виде «галереи» (flash). Возможность задать отдельные параметры для каждой из фотографий.

Настройки всех пунктов, меню и т.д. осуществляется через админку.

Форма, настройка и отображение заказов должно остаться как и было в Shop-Script Premium.

Более подробное ТЗ после согласования условий работы.

Скрипт необходимо написать на базе Shop-Script Premium (модифицированный)

Оставляйте свои контактные данные и примерную стоимость работ по максимуму.