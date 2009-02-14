Нужен скрипт для скачивания писем

$20
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок327 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется скрипт для скачивания писем.

Т.е. я ввожу smtp-сервер, логин, пароль и тему письма - скрипт подсоединяется к серверу, скачивает последнее письмо с данной темой и выводит его на экран. Всё.

Обязательно должна быть поддержка gmail.com, mail.yandex.ru, mail.ru

15 лет назад
ella-31337
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад