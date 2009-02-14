Нужно разработать дополнительные модули к движку

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка174 просмотра
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Движок joomla, стоит скрипт каталога mosets tree, нужно дописать под него 2 модуля:

1. Каталог товаров, с возможностью добавления продавца этого товара из каталога, то есть, 1 товар могу продавать несколько продавцов, по своим ценам.

2. Фотогалерея.

предлагайте свои цены.

15 лет назад
plaha
Украина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)