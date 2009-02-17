Срочная работа для флешера

Есть срочная работа для флэшера - сделать все надо сегодня же! Особых знаний не надо, так что возможно подойдет для новичков. Работа не сложная - следовательно и деньги небольшие.

Оставляйте свои координаты только ЗДЕСЬ - не пишите в личку, в аську, на почту и т.п.

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