Сделать проверку данных формы JAVA, PHP, AJAX

Всем привет! Проблема такая: Мой сайт Ru-video.net ,на сайте несколько модулей с информацией (фильмы и так далее) НО ссылки на все это дело имеют вид http://www.ru-video.net/index.php?name=News&op=article&sid=10565 (ссылка на категорию и на сам фильм) а хотелось бы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть форма из пяти шагов, для каждого шага необходимо сделать проверку вводимых/выбранных данных.
1. JAVASCRIPT до отправки данных,.
2. PHP после отправки данных.
3. AJAX во время ввода данных.
+ ajax на обновление шагов формы.
Выбор/комбинация способов зависит от возможностей и Ваших способностей.
Формы можно посмотреть на сайте http://www.workfinder.ru.
Зарегистрируйтесь кандидатом и начните размещать резюме. Форма резюме - это и есть то, к чему дорабатывается проверка.
Надеюсь на долгосрочное сотрудничество в данном направлении после решения этой задачи.
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