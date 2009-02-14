Сделать проверку данных формы JAVA, PHP, AJAX

Есть форма из пяти шагов, для каждого шага необходимо сделать проверку вводимых/выбранных данных.

1. JAVASCRIPT до отправки данных,.

2. PHP после отправки данных.

3. AJAX во время ввода данных.

+ ajax на обновление шагов формы.

Выбор/комбинация способов зависит от возможностей и Ваших способностей.

Формы можно посмотреть на сайте http://www.workfinder.ru.

Зарегистрируйтесь кандидатом и начните размещать резюме. Форма резюме - это и есть то, к чему дорабатывается проверка.

Надеюсь на долгосрочное сотрудничество в данном направлении после решения этой задачи.