Сделать проверку данных формы JAVA, PHP, AJAX

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок373 просмотра
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Есть форма из пяти шагов, для каждого шага необходимо сделать проверку вводимых/выбранных данных.

1. JAVASCRIPT до отправки данных,.

2. PHP после отправки данных.

3. AJAX во время ввода данных.

+ ajax на обновление шагов формы.

Выбор/комбинация способов зависит от возможностей и Ваших способностей.

Формы можно посмотреть на сайте http://www.workfinder.ru.

Зарегистрируйтесь кандидатом и начните размещать резюме. Форма резюме - это и есть то, к чему дорабатывается проверка.

Надеюсь на долгосрочное сотрудничество в данном направлении после решения этой задачи.

PHPAjax
15 лет назад
rashidovich
Олег 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Doxload
35 летМолдова
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$40
1 день