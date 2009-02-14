Техническая поддержка портала на Битриксе

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок305 просмотров
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Требуется опытный специалист по Битрикс, который будет осуществлять техническую поддержку и развитие портала. Плюсом будет являться умение администрирования сервера.

Первое, что нужно сделать - натянуть новый дизайн.

Рассчитываю на постоянное сотрудничество.

Просьба в личку не писать.

15 лет назад
seasick
Артем 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
297 отзывов