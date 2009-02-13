Создание шаблона для Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки131 просмотр
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Необходимо установить CMS Wordpress, а так же сделать для него шаблон из сверстанного макета. Необходимо все сделать до вечера воскресенья, если не уверены в своих силах, то браться не стоит.

Оплата - 1500 рублей.

WordPress
15 лет назад
Alexandr_Murash
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад