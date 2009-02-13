Написать тест расчета зарплаты

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок290 просмотров
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Порядка 20 вопросов. Расчет идет от первоначальной стоимости.

С таблицей можете ознакомиться в приложении.

Если сделаете сегодня - будет просто идеально. Завтра до обеда - замечательно.

Оставляйте контакты здесь.

Если есть опыт - показывайте пример.

В ПРИВАТ НЕ ПИСАТЬ! Игнорю.

15 лет назад
HELL
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
9 отзывов