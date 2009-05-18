Приватный проект для Dozor

$100
Веб-программированиеЗавершен2 заявки124 просмотра
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Сайт на джумле - верстка, программинг.

15 лет назад
umka223
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Dozor
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
15 лет назад
$100
5 дней
Работаем постоянно - рекомендую!!!)) все грамотно и адекватно)))
Отличный заказчик! Полное, четкое и понятное ТЗ, а так же своевременная оплата. В общем, рекомендую заказчика! И сам с удовольствием буду продолжать сотрудничество.