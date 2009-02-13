Нужен скрипт/прогр., ищется специалист по парсерам

Одним из двух способов надо добавить возможность загрузки файлов при оформлении заказа. 1. Основное. Создать дополнительный шаг заказа, где заказчик сможет добавлять свои файлы (преимущественно фотографии). При этом загруженные фотографии должны отображаться сразу же после загрузки на ...