Исправить ошибку в PHP коде

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок207 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо исправить ошибку в PHP коде, для специалиста дело на 10 минут.

PHP
15 лет назад
volvlad
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад