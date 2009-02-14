Приватный проект для ReSSeT

Благодарю Александра за качественную, оперативно выполненную работу! Хотелось бы отметить то, что наряду с профессиональными навыками и знаниями в области php программирования, Александр обладает рядом важных человеческих и деловых качеств, таких как - порядочность, пунктуальность, высокую организованность, способность объективно оценивать сроки выполнения работы, и как следствие, распределять время по приоритету поставленных задач в рамках выделенного времени на проект, готовность адекватно воспринимать конструктивные замечания заказчика по ходу работы, отмечу так же изначальный творческий подход Александра к делу. В общем говоря, отрадно сотрудничать с адекватным, контактным и креативно мыслящим коллегой. Успехов вам Александр!