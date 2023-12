Настройка выдачи текущей даты в заголовке страниц

Имеются динамический скрипт, надо чтобы он выдавал поисковикам даты формирования страницы, (текущую)

прочитал что это реализуется это следующим образом:

вот здесь http://masterhost.ru/support/doc/apache/,

но скрипт выдает ошибку Warning: Cannot modify header information - headers already sent by,

прошу не писать в асю