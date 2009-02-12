Доработка компонента киноархив для Joomla

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки118 просмотров
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Имеется недоделанный компонент под названием Киноархив (для Joomla)

Как я понимаю на данный момент последняя версия - это 5-ая бетта

http://joomlaforum.ru/index.php/topic,46279.msg249777.html#msg249777

Но работы по нему идут медленно. Лично меня интересует решение проблемы почему он не вписывается сейчас мой сайт (конфликт скриптов, какая-то причина в шаблоне или еще что - устранить эту проблему)

+ доделка 2 вещей:

1. Добавить в компонент деление материалов по категориям.

2. Ввести "Систему Вставки" одной и той же ссылки на режиссера/актера в разные материалы в спец.графу.

Объясняю. В компоненте сейчас есть графы, в которых тупо рекомендуется:

"Если хотите, вы можете

создать ссылку на имя актера используя: " Имя актера".

Но если у тебя идут частые повторения одних и тех же имен, то делать это муторно и неудобно.

Предлагается подумать, как можно сделать в рамках компонента

РЕДАКТИРУЕМЫЙ СПИСОК С ТЕКСТАМИ ССЫЛОК/ССЫЛКАМИ, куда они ведут

А в теле "фильма" есть СПЕЦ.ГРАФЫ (типа "режиссер", "актеры" и проч.), куда если записываешь этот текст, то он на front end становится ссылкой.

Какие именно графы сделать такими и сколько я скажу.

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Joomla
15 лет назад
NewLeaX
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
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