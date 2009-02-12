Доработка компонента киноархив для Joomla

=) Обновление заказа, который сам вбиваешь в админке, выходит ошибка Mysql, попробовать исправить =) Убрать у новостей счетчик просмотров =) Товары аналоги =) При отправке сообщений по форме вопросов, указывать, что неверно набран номер (если он ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется недоделанный компонент под названием Киноархив (для Joomla)
Как я понимаю на данный момент последняя версия - это 5-ая бетта
http://joomlaforum.ru/index.php/topic,46279.msg249777.html#msg249777
Но работы по нему идут медленно. Лично меня интересует решение проблемы почему он не вписывается сейчас мой сайт (конфликт скриптов, какая-то причина в шаблоне или еще что - устранить эту проблему)
+ доделка 2 вещей:
1. Добавить в компонент деление материалов по категориям.
2. Ввести "Систему Вставки" одной и той же ссылки на режиссера/актера в разные материалы в спец.графу.
Объясняю. В компоненте сейчас есть графы, в которых тупо рекомендуется:
"Если хотите, вы можете
создать ссылку на имя актера используя: " Имя актера".
Но если у тебя идут частые повторения одних и тех же имен, то делать это муторно и неудобно.
Предлагается подумать, как можно сделать в рамках компонента
РЕДАКТИРУЕМЫЙ СПИСОК С ТЕКСТАМИ ССЫЛОК/ССЫЛКАМИ, куда они ведут
А в теле "фильма" есть СПЕЦ.ГРАФЫ (типа "режиссер", "актеры" и проч.), куда если записываешь этот текст, то он на front end становится ссылкой.
Какие именно графы сделать такими и сколько я скажу.
Связь 379685859
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