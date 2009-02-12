Что-то с DLE непонятное, не работают категории

Веб-программированиеЗавершен3 заявки141 просмотр
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Есть сайт irisko.ru я перенес его на новый хостинг, и теперь почему-то не работают категории, вот справа есть категории нажмите и выходит надпись типа не найдено.

Или при нажатии на подробнее, тоже самое.

Кто может исправить?

15 лет назад
rosbiz
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
CooP3R
40 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
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