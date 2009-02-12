Внедрить скрипт

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки125 просмотров
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1. В страничку reviews.php (прикрепил) нужно интегрировать скрипт(wr-liteguest-v-1.1) с доработкой.

2. Весь скрипт должен работать на одной странице.

3. Скрипт должен быть вида http://oasis-spa.ru/reviews/

Т.е. Сначала идет форма добавления материала, далее уже имеющиеся отзывы.

15 лет назад
dyposo
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва