API Яндекс.Карт / Привязка аптек к карте Киева

Нужно сделать простую HTML страничку с реализованным скриптом от http://api.yandex.ru/maps/. Это не сложно. Но мне надо постоянно добавлять новые объекты на эту карту, и не владея навыками web-программирования прошу Вас реализовать некоторые идеи за умеренную плату.

1. Мне нужна форма или xml файл где бы я вводил информацию о новом объекте. После чего он фиксировался на карте и добавлялся в список объектов под картой.

2. Так как речь идет о наличие определенных мед.препаратов в определенных аптеках, нужно чтобы кликнув по аптеке на карте в сплывающем балуне отображалась информация о формах и дозах которые есть в наличие. Все это предварительно я сам буду вводить в форме или xml файле.

Объем работы на мой взгляд небольшой, просто нужно знать как это реализовать!