API Яндекс.Карт / Привязка аптек к карте Киева

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки199 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать простую HTML страничку с реализованным скриптом от http://api.yandex.ru/maps/. Это не сложно. Но мне надо постоянно добавлять новые объекты на эту карту, и не владея навыками web-программирования прошу Вас реализовать некоторые идеи за умеренную плату.

1. Мне нужна форма или xml файл где бы я вводил информацию о новом объекте. После чего он фиксировался на карте и добавлялся в список объектов под картой.

2. Так как речь идет о наличие определенных мед.препаратов в определенных аптеках, нужно чтобы кликнув по аптеке на карте в сплывающем балуне отображалась информация о формах и дозах которые есть в наличие. Все это предварительно я сам буду вводить в форме или xml файле.

Объем работы на мой взгляд небольшой, просто нужно знать как это реализовать!

15 лет назад
Kruase
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Enjoi
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$60
4 дня
Спасибо, Диме. Приятно работать. Ответственности и знаний, не по возрасту)) Молодей, одним словом! Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Интерфейс близнец для личного кабинета на сайте .

    Есть определённый сайт для объявлений , необходимо создать интерфейс для управления своими объявлениями в личном кабинете как с полным функционалом , так и с ограниченными возможностями ,На сайте нет никаких ограничений (картинки ,коды ,шрифты) Публикация ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Локализация шаблона Joomla!

    $500

    Имеется шаблон Joomla!, который необходимо подогнать под сферу деятельности заказчика: Необходимо: 1. Сделать наполнение на 3-х языках (переводы и сам текст будут предоставлены - порядка 10-15 web-страниц). 2. Фотографии соответствующие тематике страницы. 3. Необходимо добавить стол заказов с автаматическим ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Выдрать из яндекса новости по ключевому слову

    $30

    Необходимо написать скрипт php, который будет выдирать из яндекс.новостей заголовки, даты, ссылки и краткий текст новости и складывать в базу данных. Скрипт должен запоминать последнюю новость и добавлять в базу только то, чего пока нет. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Закрытый проект для Мазурок: система опроса

    $250

    Система опроса поставщиков по e-mail начальные условия: существует розничная сеть продажи товара под запрос, например радиотовары общее количество постащиков - около 1000. обычно, конечно, каждая точка работает с не более 20 постоянных поставщиков. но возникают ситуации, когда нужет товар ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доработка ShopCMS

    Необходимо реализовать следующее: 1.Возможность создания нескольких главных категорий (вывод каталога т.е. при большом ассортименте товаров необходимо его упорядочивания отдельным блокам это должно выглядеть как у http://www.webtorg.dp.ua) 2. Возможность добавления и отображения нескольких картинок разного размера в КАТЕГОРИЮ(из админки), точно ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется помощь по битриксу

    Нужно доработать сайт на 1с битриксе ищем человека хорошо знающего 1с битрикс и php и понимающего в оптимизации кода для ПС - хотя эти подробности можно совсместно обсудить. писать в ICQ 203340527

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать сайт на подобной цмс. Дизайн есть.

    Интересует на какой цмс стоит сайт http://mirsauni.ru/. Нужно сделать такого же функционала, дизайн есть. Если цмс самописная то сколько по времени и деньгам сделать подобное. Пишем сюда, все скрыто, в личку не нужно.

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка имеющегося приложения для FMS2.

    Имеется работающее приложение - чат между пользователями. Серверная часть - Flash Media Server 2 Клиент - flash, написанный на Flex3 Задача - надо найти и исправить ошибку, из-за которой клиентская программа обрушивает браузер при входе в программу. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад