Нужна красивая заставка на рабочий стол, которая будет представлять из себя коллаж. Так как это нужно для фармкомпании, коллаж должен быть из фото продуктов компании и ее логотипа соответственно. Формат изображения 1280х1024. Нужные файлы можно ...