Kruase

Валерий Пионт Kruase

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Всегда можно связаться со мной по следующим контактам:

ICQ UIN: 378037211

SKYPE: valeriy_piont

Mobile: +38 095 275 32 52

  • Скрипт отправки e-mail c google spreadsheet

    $50

    Добрый день, уважаемые Фрилансеры. Стоит задача автоматизировать постановку задачи, а также ее контроль на основание данных Google Spreadsheets, которые заполняются посредством GoogleForms. Подробное ТЗ во вложении. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод на русский презентации о Астме

    $35

    Презентация состоит из 82 слайдов. Во вложении Вы найдете один из них, который является достаточно типичным и содержит среднее колличество знаков. Исполнитель должен ориентироваться в медицине, так как тема презентации - лечение Бронхиальной ...

    Переводы16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод CV на английским.

    $10

    Во вложенном резюме надо выполнить грамотный перевод строк отмеченных красных шрифтов. Также приветствуются Ваши рекомендации, дабы резюме себя эффективно продавало (не обязательно). Английский должен быть н мудренным, но бизнес правильным.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Макрос для Excel: автоотправка на ел.почту или смс

    $12

    Нужен макрос или какое-либо другое решение для автоматической отправки смс (или же письма по електронке) с файла Excel. Отправка должна происходить при сохранении файла и содержать тест: "(текущая дата): Наличными:данные из ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн и верстка видео и новостей на форуме phpBB

    $20

    Есть сайт, на котором в основе находится форум - http://kruase.kiev.ua/. Надо под шапкой разместить новостную ленту (на одну новость), которая органично впишется в дизайн и будет удобна в управлении и блок для вставления видео с ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Макрос обработки данных для Excel2007

    $20

    Стоит задача автоматизировать обработку данных. От трех дистрибьюторов приходят данные о реализации товара. В файле вложения это первые три вкладки (три дистрибьютора). Данные всегда приходят в том виде, которые есть сейчас в файле. ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Баннер-меню для сайта

    $20

    На сайт kruase.kiev.ua надо добавить элемент меню. Какой именно Вы найдете во вложении. На мой взгляд, оптимальный вариант это элемент Flash. Например - четыре прямоугольника с закругленными концами с названиями лиг, при наведении ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • База данных + планирование

    $80

    Добрый день! Сразу прошу прощения, так как не являюсь специалистом в области разработки ТЗ. Во вложении Вы найдете файл MS Excel 2007, напичканный различными макросами и формулами, призванными обеспечивать работоспособность базы и ...

    Базы данных29 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Заставка на рабочий стол (фон)

    $10

    Нужна красивая заставка на рабочий стол, которая будет представлять из себя коллаж. Так как это нужно для фармкомпании, коллаж должен быть из фото продуктов компании и ее логотипа соответственно. Формат изображения 1280х1024. Нужные файлы можно ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Заставка на рабочий стол (фон)

    $10

    Нужна красивая заставка на рабочий стол, которая будет представлять из себя коллаж. Так как это нужно для фармкомпании, коллаж должен быть из фото продуктов компании и ее логотипа соответственно. Формат изображения 1280х1024. Нужные файлы можно ...

    Иллюстрации и Рисунки17 исполнителей
    Закрыт
    15 лет назад

  • Баннер 728x90. Бильярдная тема.

    $15

    На сайт kruase.kiev.ua нужен баннер формата 728х90, который будет нести следующею информацию: - Бильярдный клуб Бренд - новый бильярдный клуб столицы (или же - это клуб станет лучшим в Киеве). - ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Маленький баннер-объявление

    $5

    Нужен баннер-объявление о новом турнире в формате .gif размером 168х94 на сайт kruase.kiev.ua. Слайды должны содержать следующие месаджи: 1 слайд: 8-й этап Кубка Круазе 2 слайд: 13 сентября 2009 года ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Фото коллаж

    $5

    Требуется оформить симпатичный фото коллаж из картинок удачной рыбалки )), который в дальнейшем будет распечатан как фото размером 20х30 см (А4). К сожалению, никогда не знаешь какая рыбалка будет удачной и соответсвенно не ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Форум phpBB 3. Защита от спам-ботов!

    Не являясь продвинутым программистом и не владея навыками web-программирования, установил и по минимому подработал дизайн следующего сайта-форума www.kruase.kiev.ua . Спустя год спокойной работы начали донимать спам-боты. Активация учетной записи через эмейл уже не помогает. ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Диплом по медицинскому праву (на укр.языке)

    Нужен диплом по медицинскому праву. Желаемая тема - "Правова регламентація відносин у галузі охорони здоров’я". Тема необязательно дословно, но что-то в этом ракурсе. Материала по этой теме в нете достаточно. Нужно просто скомпоновать ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Файл Excel / макрос для облегчения задач

    $15

    Есть Excel-кий файл с турнирными сетками для игры на бильярде (в приложении). В сетках зашиты формулы и для заполнения этих самых сеток, достаточно просто вводить счет встречи. Задача стоит в следующем - нужно легко отслеживать ...

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Украсить шапку сайта (8 марта)

    $5

    В предверии 8 марта, шапка сайта нуждается в тематическом изменении. Хотелось бы увидеть какие-то изящные дополнения, которые бы явно поздравляли девушек с праздником. Исходник шапки в приложении.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Устав бильярдного клуба и положение о чемпионате.

    $10

    Нужно ознакомиться с содержанием форума www.kruase.kiev.ua, выслушать мои пожеланиями по Skype или ICQ. И после этого оформить все в виде двух документов: 1.Устав клуба Круазе 2.Положения о проведении чемпионата кубка Круазе 2009 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Баннер-объявление

    $5

    Простой баннерок gif или flash размером 167 на 94 пикселя. Который будет содержать следующий текст: "Турнир 22.02.2009 / 1-й этап чемпионата Круазе 2009". Место размещения - слева от баннера Google на сайте kruase.kiev.ua. И не ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Bob301
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Заставка на рабочий стол (фон)
Приятно с вами работать. Обращайтесь ещё
FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Дизайн и верстка видео и новостей на форуме phpBB
Положительный ответный отзыв.
Максим относится к фрилансерам-экспертам в своей области. Любые манипуляции с phpBB его конек. Очень корректно работает с этим движком. Кроме того с понимаем относится к проблемам и вопросам заказчика. Кому важна правильная работа форума к Максиму!!
Ответный отзыв
Ni_Co
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Перевод CV на английским.
Оплату задержал на пару дней, но зато потом оплатил с процентами, за что Валерию спасибо. Для меня так даже лучше. Приятный в общении заказчик. Рекомендую. P.S. Валерий, обращайтесь еще.
Спасибо, Нине за перевод резюме на английский. Сделала быстро (за час) и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
mrSmart
Павел 
34 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
$15
10 баллов
15 лет назад
Баннер-меню для сайта
Отличный заказчик! Четкая, понятная постановка задачи, своевременная оплата. Работать с ним было очень приятно!
Оперативно предложил оптимальный вариант флеш-меню. Проявил инициативу, за что и был выбран исполнителем. На второй день регистрации в Weblance, сумел выиграть тендер. Это говорит о много. Рекомендую, как профессионального Flash-аниматора.
Ответный отзыв
burren
Юрий 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
23 отзыва
$15
10 баллов
16 лет назад
Баннер 728x90. Бильярдная тема.
Хороший заказчик, приятно было работать, оплата в срок. Всем рекомендую.
Юра сделал классный баннер. При этом учел все мои пожелания. Буду работать и в будущем. Так как креатива у этого фрилансера, мне кажется, хватит еще на очень долгое время ))
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