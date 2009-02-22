Добрый день, уважаемые Фрилансеры. Стоит задача автоматизировать постановку задачи, а также ее контроль на основание данных Google Spreadsheets, которые заполняются посредством GoogleForms. Подробное ТЗ во вложении. ...
Всегда можно связаться со мной по следующим контактам:
ICQ UIN: 378037211
SKYPE: valeriy_piont
Mobile: +38 095 275 32 52
- $50Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Перевод часто задаваемых вопросов об использовании ингалятора для лечения астмы.Переводы12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $35
Презентация состоит из 82 слайдов. Во вложении Вы найдете один из них, который является достаточно типичным и содержит среднее колличество знаков. Исполнитель должен ориентироваться в медицине, так как тема презентации - лечение Бронхиальной ...Переводы16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Во вложенном резюме надо выполнить грамотный перевод строк отмеченных красных шрифтов. Также приветствуются Ваши рекомендации, дабы резюме себя эффективно продавало (не обязательно). Английский должен быть н мудренным, но бизнес правильным.Переводы1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $12
Нужен макрос или какое-либо другое решение для автоматической отправки смс (или же письма по електронке) с файла Excel. Отправка должна происходить при сохранении файла и содержать тест: "(текущая дата): Наличными:данные из ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Есть сайт, на котором в основе находится форум - http://kruase.kiev.ua/. Надо под шапкой разместить новостную ленту (на одну новость), которая органично впишется в дизайн и будет удобна в управлении и блок для вставления видео с ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $20
Стоит задача автоматизировать обработку данных. От трех дистрибьюторов приходят данные о реализации товара. В файле вложения это первые три вкладки (три дистрибьютора). Данные всегда приходят в том виде, которые есть сейчас в файле. ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $20
На сайт kruase.kiev.ua надо добавить элемент меню. Какой именно Вы найдете во вложении. На мой взгляд, оптимальный вариант это элемент Flash. Например - четыре прямоугольника с закругленными концами с названиями лиг, при наведении ...Завершен15 лет назад
- $80
Добрый день! Сразу прошу прощения, так как не являюсь специалистом в области разработки ТЗ. Во вложении Вы найдете файл MS Excel 2007, напичканный различными макросами и формулами, призванными обеспечивать работоспособность базы и ...Базы данных29 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Нужна красивая заставка на рабочий стол, которая будет представлять из себя коллаж. Так как это нужно для фармкомпании, коллаж должен быть из фото продуктов компании и ее логотипа соответственно. Формат изображения 1280х1024. Нужные файлы можно ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Нужна красивая заставка на рабочий стол, которая будет представлять из себя коллаж. Так как это нужно для фармкомпании, коллаж должен быть из фото продуктов компании и ее логотипа соответственно. Формат изображения 1280х1024. Нужные файлы можно ...Иллюстрации и Рисунки17 исполнителейЗакрыт15 лет назад
- $15
На сайт kruase.kiev.ua нужен баннер формата 728х90, который будет нести следующею информацию: - Бильярдный клуб Бренд - новый бильярдный клуб столицы (или же - это клуб станет лучшим в Киеве). - ...Завершен16 лет назад
- $5
Нужен баннер-объявление о новом турнире в формате .gif размером 168х94 на сайт kruase.kiev.ua. Слайды должны содержать следующие месаджи: 1 слайд: 8-й этап Кубка Круазе 2 слайд: 13 сентября 2009 года ...Завершен16 лет назад
- $5
Требуется оформить симпатичный фото коллаж из картинок удачной рыбалки )), который в дальнейшем будет распечатан как фото размером 20х30 см (А4). К сожалению, никогда не знаешь какая рыбалка будет удачной и соответсвенно не ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен16 лет назад
Не являясь продвинутым программистом и не владея навыками web-программирования, установил и по минимому подработал дизайн следующего сайта-форума www.kruase.kiev.ua . Спустя год спокойной работы начали донимать спам-боты. Активация учетной записи через эмейл уже не помогает. ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужен диплом по медицинскому праву. Желаемая тема - "Правова регламентація відносин у галузі охорони здоров’я". Тема необязательно дословно, но что-то в этом ракурсе. Материала по этой теме в нете достаточно. Нужно просто скомпоновать ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $15
Есть Excel-кий файл с турнирными сетками для игры на бильярде (в приложении). В сетках зашиты формулы и для заполнения этих самых сеток, достаточно просто вводить счет встречи. Задача стоит в следующем - нужно легко отслеживать ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
В предверии 8 марта, шапка сайта нуждается в тематическом изменении. Хотелось бы увидеть какие-то изящные дополнения, которые бы явно поздравляли девушек с праздником. Исходник шапки в приложении.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $10
Нужно ознакомиться с содержанием форума www.kruase.kiev.ua, выслушать мои пожеланиями по Skype или ICQ. И после этого оформить все в виде двух документов: 1.Устав клуба Круазе 2.Положения о проведении чемпионата кубка Круазе 2009 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $5
Простой баннерок gif или flash размером 167 на 94 пикселя. Который будет содержать следующий текст: "Турнир 22.02.2009 / 1-й этап чемпионата Круазе 2009". Место размещения - слева от баннера Google на сайте kruase.kiev.ua. И не ...Завершен16 лет назад