Макрос для Excel: автоотправка на ел.почту или смс

Нужен макрос или какое-либо другое решение для автоматической отправки смс (или же письма по електронке) с файла Excel.

Отправка должна происходить при сохранении файла и содержать тест:

"(текущая дата): Наличными:данные из A2, Запланированные расходы этого месяца: данные из В2, текущий баланс: данные из С2"

Файл примера во вложении (excel 2007).