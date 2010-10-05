Скрипт мониторинга сервера Counter-Strike 1.6

Задача: Сделать сайт состоящий из 2 страниц главная страница и новости. Должна быть админка для новостей и возможность редактировать ссылки на главной странице. Дизайн есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт именно такого вида для counter-strike 1.6 сервера
По сути только требуется скрипт на отображение статуса (кол-во игроков) и статусной картинки по принципу on/off
И наверно тут еще задействован cron
Если не прав поправте.
Выравнивание Названия, порта и статуса по столибкам (tr, td)
Я знаю что есть масса скриптов в нете, но такого я еще не нашел.
icq 485626252
mail [email protected]
Смотрите приложение
ЗЫ: как кто то наверно уже догадался, данный мониторинг есть на известном портале TheAbyss
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