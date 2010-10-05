Скрипт мониторинга сервера Counter-Strike 1.6

$6
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки169 просмотров
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Нужен скрипт именно такого вида для counter-strike 1.6 сервера

По сути только требуется скрипт на отображение статуса (кол-во игроков) и статусной картинки по принципу on/off

И наверно тут еще задействован cron

Если не прав поправте.

Выравнивание Названия, порта и статуса по столибкам (tr, td)

Я знаю что есть масса скриптов в нете, но такого я еще не нашел.

icq 485626252

mail [email protected]

Смотрите приложение

ЗЫ: как кто то наверно уже догадался, данный мониторинг есть на известном портале TheAbyss

13 лет назад
GoNza_fire
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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