Скрипт мониторинга сервера Counter-Strike 1.6

Нужен скрипт именно такого вида для counter-strike 1.6 сервера

По сути только требуется скрипт на отображение статуса (кол-во игроков) и статусной картинки по принципу on/off

И наверно тут еще задействован cron

Если не прав поправте.

Выравнивание Названия, порта и статуса по столибкам (tr, td)

Я знаю что есть масса скриптов в нете, но такого я еще не нашел.

icq 485626252

mail [email protected]

Смотрите приложение

ЗЫ: как кто то наверно уже догадался, данный мониторинг есть на известном портале TheAbyss