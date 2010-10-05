Необходимо разработать точную копию сайта http://www.barcodegiant.com/, исключив оплату, все что связано с оплатой не нужно. Фильтры обязательно.

Работа дизайнера не нужна, я буду пользоваться услугами своего дизайнера. Нужна программерская работа.

Разработка только на Joomla.

Возможно потом потребуется работа контент менеджера и раскрутка сайта.

Основное требование соблюдать сроки. Отдельно будет оговариваться премирование и штрафы за соблюдение сроков. Разработчик должен быть всегда на связи: или аська или скайп или телефон.

Стоимость в будет оговариваться.