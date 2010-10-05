Перенести сайт на движок Drupal

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок186 просмотров
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Сайт написан на самописном движке. Нужно перенести всё на Друпал (под шаблон).

www.ukrsvit.net

Интересует сумма и сроки

Drupal
13 лет назад
sergeydjoshua
Сергей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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