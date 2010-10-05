Шаблон для WP с функцией магазина / каталога

Ребуется разработка шаблона (темы) для платформы WordPress с функционалом каталога товаров и Интернет магазина.

Требования к функционалу, дизайну и верстке изложены в ТЗ.

Для хранения настроек предложен вариант текстового файла. Если проще сделать отдельный раздел настроект в админ-панели, то такой вариант также годится.

Данное ТЗ было в работе, но к сожалению исполнитель не довел работу до конца. Почти сделан требуемый дизайн, начата верстка. Функционал реализован слабо. Реализация делалась на основе плагина/темы для WordPress ShopperPress

Если это может помочь в разработке готов предоставить все файлы и копию базы с локалхоста. То же самое залито на хостинг. Могу предоставить доступ.

Дизайн требуется выполнить на основе платного шаблона (см. ТЗ). Возможно приобретение шаблона нашей стороной для упрощения и ускорения работы. Естественно при этом бюджет на оплату разработки дизайна уменьшается.

Оплата: либо безопасной сделкой, либо поэтапная оплатой по факту реализации ключевых этапов разработки, предоставления всех файлов и соответствующего тестирования.

Обязательные требования:

Корректная работа со всеми современным браузерами, хорошо комментированный код, все настройки (включая настройки доступа к базе) делаются в отдельном текстовом файле/файлах или отдельном разделе настроек темы в админ-панели, отсутствие чрезмерной нагрузки на CPU и базу.