Перенести сайт и нарастить функционал

$150
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки148 просмотров
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Добрый день, уважаемые программисты.

Мне требуется человек, который бы мог перенести сайт и разбирался бы в Zend Framework, Doctrine, HTML, CSS.

Что нужно сделать?

1. пенести сайт на новый хостинг и поменять дизайн. Дизайн уже есть сверстан.

2. К дизайну наростить функции, которых нет. Это цитаты, высказывания и по иному вывод статей на главной будет.

3. Вместо обычного добавления статей, сделать загрузчик файлов Ворд и картинок (не более 1 мегабайта) - это для обычных пользователей, а для тектовый редактор для админа. Потому что админ будет добавлять все тексты на сайт.

4. Привязать сайт к социальным сетям. Комментирование Facebooka и Вконтакте, и различные кнопки распространения контента.

5. Сделать форму закачки видео на Youtube, но с автоматическим отображением на сайте у нас. (Либо здесь сделать просто поле для вставки видео с Youtube). Первый вариант сделать предпочтительней.

6. Сделать подачу заявок для СМИ. Поля обговорим позже. Там можно будет добавить картинку описание сайт и так далее. Естественно вывод этого всего должен быть на сайте.

7. Аналогично нужно сделать с твиттер аккаунтом.

8. Сделать более расширенную карточку пользователя.

9. Сохранить всю систему голосования. Только ее немного усовершенствовать, саму страницу. Буквалньо убрать и добавить несколько небольших функций.

10. Сделать всю работу качественно, чтобы все работало без перебоев. У этого сайта вообще не должно быть перебоев.

Это небольшой план. Там есть еще мелочи, которые нужно переделать, но это походу работы.

Бюджет пока 150 у.е. По мере работы, если все будет хорошо, то можно будет чуть-чуть увеличить.

Старый дизайн - http://awards.yousmi.by/

Новый дизайн можно будет найти в приложении.

13 лет назад
Fieldy
35 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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