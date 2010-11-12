Сделать модуль для modx

Веб-программированиеЗавершен4 заявки231 просмотр
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В modx необходимо сделать модуль чтобы в основной странице ототбражался прайс-компании. Дело в том, что на сайте сделано что-то типа прайса, но это не удобно там, приходится каждую позицию добавлять отдельно. Когда дело касается 3000 наименований это неудобно поддерживать, редактировать и удалять. Нужно сделать модуль, чтобы скинуть скажем файл в public html и этот файл отображался. Файл табличный содрержит 4 столбца. Должно быть перлистывание, предусмотреть количество строк для отображения. Вверху таблицы предусмотреть что-типа фильтра (как в exel). Загружаться в корневую папку будут несколько таких файлов.

MODX
13 лет назад
Angel_Stas
Станислав 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Pavel199
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$70
3 дня
Сделано всё быстро и отлично. Благодарю за работу.
Очень положительный и адекватный заказчик. Без проблем принял и оплатил работу
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