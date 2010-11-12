Сделать модуль для modx

В modx необходимо сделать модуль чтобы в основной странице ототбражался прайс-компании. Дело в том, что на сайте сделано что-то типа прайса, но это не удобно там, приходится каждую позицию добавлять отдельно. Когда дело касается 3000 наименований это неудобно поддерживать, редактировать и удалять. Нужно сделать модуль, чтобы скинуть скажем файл в public html и этот файл отображался. Файл табличный содрержит 4 столбца. Должно быть перлистывание, предусмотреть количество строк для отображения. Вверху таблицы предусмотреть что-типа фильтра (как в exel). Загружаться в корневую папку будут несколько таких файлов.