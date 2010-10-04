Требуется доделка сайта

Модуль "Произвольная цена" Сценарий такой - клиент делает заказ товара не из каталога, а хочет, чтобы мы ему нашли нужную запчасть. Задумка такая - в каталог добавляем товар "запчасть", которому добавляем customizable properties (таб №5 Customization). Клиент заполняет ...
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День добрый! нужен опытный программист, владеющий PHP, MYsql и немножко JAVAscipt.
Проект заключается в том, что нужно в одном самописном движке доделать и организовать нормалтьную сортировку статистики из базы, добавить ещё несколько функциональных штук и переделать несколько разделов. Всё сделано через вышеуказанные ресурсы программинга.
Проект немаленький, есть что делать. Плачу хорошо, главное - это заинтересованность в проекте и его скорейшей доделке. Подробнее писать только на аську 571-02-05!
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