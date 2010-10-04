Требуется доделка сайта

День добрый! нужен опытный программист, владеющий PHP, MYsql и немножко JAVAscipt.

Проект заключается в том, что нужно в одном самописном движке доделать и организовать нормалтьную сортировку статистики из базы, добавить ещё несколько функциональных штук и переделать несколько разделов. Всё сделано через вышеуказанные ресурсы программинга.

Проект немаленький, есть что делать. Плачу хорошо, главное - это заинтересованность в проекте и его скорейшей доделке. Подробнее писать только на аську 571-02-05!