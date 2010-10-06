Приватный проект для Корнеева Александра

Собственно есть набор картинок под шапку в psd со слоями, нужно сделать растягиваемую шапку слайд-шоу и интегрировать ее в sti1000.ru под Ucoz
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработать существующий скрипт.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу специалиста с опытом работы API Facebook для создания небольших приложений. От вас жду ссылки на работы и координаты для обратной связи (email & ICQ) чтобы послать ТЗ. Агентствам и новичкам просьба не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо создать страничку (см. файл) вместо квадратов - кнопки-картинки по тематике сайтов (надо подобрать). Кнопки скугленные, стекляные, все дела :) под кнопками - название и адрес проекта При наведении всплывает окошко с кратким описанием проекта, при клике ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, регистрация сайте включает обязательное указани е номера сотового телефона, в связи с этим надо организовать: 1. автоматическую отпраку на сотовый подтверждения о регистрации. 2. отправка на телефон пользователей кода, который они вбивают для подтверждения регистрации или для ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $80
Поставить новый дизайн сайта на cms и сделать черед админку левое меню, так как на макете. Андрей.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Нужно написать несложный триггер для игры на BetFair на Покер Турбо для X-Feeder по предложенной мной стратегии.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Что нужно: человек на сайте, в поисковой строке, вводит номер товара или название товара, нажимает найти скрипт осуществляет поиск по .xls файлу и выводит на сайт результаты поиска в виде таблицы с несколькими столбцами из .xls файла Пишите ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать магазин с использованием yii. Подробное тз и макеты после обсуждения условий. По фукнционалу аналогично matrasoff.net или kingmart.ru Магазин надо разрабатывать с нуля, т.е. не на базе имеющегося движка. Ждем предложений по цене и срокам. Спасибо.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Цель - защита запускаемых (exe), видео и текстовых файлов от не правового распространения. Метод защиты предполагает изъятие+кодировку части данных из незащищенного файла, и восполнение-раскодировку данных после активации на основе получаемого с сервера ключа. Преобразование файлов ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Доработки сделать в скрипте Задание в приложение все детали обсужу с исполнителем Заранее всем спасибо!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад