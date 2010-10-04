Отпраление смс, подтверждающих регистрацию

Здравствуйте,

регистрация сайте включает обязательное указани е номера сотового телефона,

в связи с этим надо организовать:

1. автоматическую отпраку на сотовый подтверждения о регистрации.

2. отправка на телефон пользователей кода, который они вбивают для подтверждения регистрации

или для других значимых действий, скажем публикации фотографий, новостей.

3.прием платежей путем отпраки пользователями смс-ок

4. блокировка пользователей по номеру сотового телефона

кстати, все делается для зарубежного пользователя, североамериканского.

пока все , с уважением Сурен Вартнян.