Написать триггер для игры на BetFair под X-Feeder

$50
Веб-программированиеЗакрытнет заявок158 просмотров
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Нужно написать несложный триггер для игры на BetFair на Покер Турбо для X-Feeder по предложенной мной стратегии.

13 лет назад
Deviant
Роман 
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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