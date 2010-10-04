Форма заказа

Необходимо сделать форму заказа:

Пример:

Необходимые изменения:

1 Комплексные обеды: ниже три вида комплексных обедов (Название у них будут №1, №2, №3, количество, цена) пример в прикреплённом файле (по пунктам (на любое количество пунктов))

2 Салаты (ниже одно наименование салата с составом, количество, цена как в примере: вес будет вписываться как в примере в прикреплённом файле.

3 Выпечка (одно наименование пирожков, количество, цена) вес будет вписываться как в примере в прикреплённом файле.

4 Итог: выводит окончательную сумму заказа

Поля (наименование, цена) заполняться должны через админку с возможностью заполнения на две недели вперёд. В админке должна быть «функция проверки» на заполнение всех нужных нам полей.

Дальше форма обратной связи с привязкой к меню как в примере:

Необходимо также в форме обратной связи сделать обязательные для заполнения поля как в примере

Ещё очень важно: как в примере:

Должно автоматически определяться дата, в которую клиент зашёл и именно меню на эту дату ему выкидывается в первую очередь и пишет Сегодня 06 сентября, понедельник. Вы можете сделать заказ на следующие дни:

06.09 07.09 08.09 09.09 10.09

Кодировка должна быть utf-8

Жду предложений по цене и по срокам!!!