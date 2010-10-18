Доработать код на PHP с использованием Яндекс API + интегрировать приложение в Joomla

То что нужно доработать находиться здесь http://www.i-fi.ru/wi-fi/

Необходимо:

1) Решить вопрос с кодировкой.

2) Реализовать добавление нового города и соответсвенно точки доступа в новом городе путем нанесения метки на карту или еще какнибудь.

3) Сделать чтобы работал поиск (по городам)

4) Исправить все выявленные недоработки в скрипте

5) Интегрировать скрипт в joomla (примерно так) но чтобы работало все.

Работу нужно выполнить в короткие сроки, тот кто начинал делать - делал 4 месяца, хотя обещал за 2 дня.

Оформление - только безопасная сделка без предоплат и т.д.