Доработать код на PHP с использованием Яндекс API

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки197 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доработать код на PHP с использованием Яндекс API + интегрировать приложение в Joomla

То что нужно доработать находиться здесь http://www.i-fi.ru/wi-fi/

Необходимо:

1) Решить вопрос с кодировкой.

2) Реализовать добавление нового города и соответсвенно точки доступа в новом городе путем нанесения метки на карту или еще какнибудь.

3) Сделать чтобы работал поиск (по городам)

4) Исправить все выявленные недоработки в скрипте

5) Интегрировать скрипт в joomla (примерно так) но чтобы работало все.

Работу нужно выполнить в короткие сроки, тот кто начинал делать - делал 4 месяца, хотя обещал за 2 дня.

Оформление - только безопасная сделка без предоплат и т.д.

PHP
13 лет назад
Nuovomondo
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Gorik
Игорь 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
Отличный исполнитель, грамотно подошел к вопросу, разобрался в чужом коде и довел в установленное время работу до завершения. Предыдущий исполнитель 3 месяца не мог доделать. Рекомендую!
Серьезный адекватный заказчик! Понятно изложил суть задания, оперативно и грамотно указывал на недоработки и нужные исправления. Оплатил работу как и договаривались, без каких либо задержок. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Нужно сделать админку и базу по емайл

    Всем привет. Есть основной сайт компании www.wlr.ru Мы хотим сделать на домене 3 уровня (например www.content.wlr.ru) страницы с "закрытой" информацией. Т.е. пользователь не сможет ничего скачать без регистрации. При попытки скачать или просмотреть файл, будет появляться форма регистрации, ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Починить модули Джумлы

    $50

    Всем привет, необходимо починить модули: Перестали работать модули ЧПУ (срочно) и модули сайта на сайте (не срочно) ЦМСка - Джумла. Оплата - до 20 $ Срок - срочно Предоставляю ФТП - для работы с сайтом

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка граббера

    Нужно доработать, точнее отладить граббер который перестал функционировать после изменений на сайте доннера.. Кто в этом разбирается пишите..

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • JS+кросбраузерность, cделать расшифровку+изменение

    $10

    Пример куска кода: var svAUMxooc4 = -5; rumYduWGi8 = document.getElementById("pbZGANeQnn"); hQxFm9(rumYduWGi8, 'error', svQUbrOEV6); hQxFm9(document.body, 'mousemove', NbflM7); hQxFm9(window, 'mousemove', NbflM7); требуется сделать изменения для файрфокса т.к. в нем код почему то не работает из за присутствия в страницах: В опере и других браузерах ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Модуль расчета стоимости - ПВХ окна

    Необходимо создать модуль расчета стоимости (калькулятор) ПВХ окон - пример: http://test.for-all.in/calc.html ТЗ и наглядный пример калькулятора - в пристегнутом файле: pvc_calculation.rar Обязательно укажите стоимость работы и срок реализации проекта! Портфолио - желательно. Срок: срочно (по возможности - кто свободен) Я ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разбаротать программу (импортирование данных)

    Разработать программу на чем удобно вам, главная суть в следующем: программа импортирует данные с кинопоиска и imdb и подстраивает под шаблон: [u]Информация о фильме[/u] [b]Название: [/b] [b]Оригинальное название: [/b] [b]Год выхода: [/b] [b]Жанр: [/b] [b]Режиссер: [/b] [b]В ролях: [/b] [b]О фильме: [/b] [b]Выпущено: [/b] данные Режиссер, ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад