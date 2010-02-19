Gorik

Игорь Gorik

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
(x)HTML, CSS, JavaScript/AJAX/jQuery/UI, php/ZendFramework/Yii;

Отзывы заказчиков

a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)
$10
10 баллов
12 лет назад
Поставить верстку на готовую нашу CMS (PHP YII)
MySQLPHPYii
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Nuovomondo
Василий 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Доработать код на PHP с использованием Яндекс API
JoomlaPHP
Отличный исполнитель, грамотно подошел к вопросу, разобрался в чужом коде и довел в установленное время работу до завершения. Предыдущий исполнитель 3 месяца не мог доделать. Рекомендую!
Серьезный адекватный заказчик! Понятно изложил суть задания, оперативно и грамотно указывал на недоработки и нужные исправления. Оплатил работу как и договаривались, без каких либо задержок. Рекомендую.
Ответный отзыв
aikstudio
Антон 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$7
10 баллов
15 лет назад
Настроить работоспособность меню Joomla
Joomla
Исполнитель просто молодец!! Все качественно и оперативно! Рекомендую!! Как добросовестного и ответственного человека!
Адекватный серьёзный заказчик. Четко объяснил задачу, по выполнению оплатил как и договаривались.
Ответный отзыв
dima25
46 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$35
10 баллов
15 лет назад
Два небольших JS-скрипта под jQuery
JavaScriptjQueryPHP
Работу выполнил быстро, качественно, полностью в соответствии с заданием.
Серьезный адекватный заказчик! понятно изложил суть задания. Оплатил работу как и договаривались, без каких либо задержок. Рекомендую.
Ответный отзыв
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$7
10 баллов
15 лет назад
Небольшая правка в джумле виртумарт
Joomla
Все грамотно сделал, настроил модуль РЕКОМЕНДУЮ
Адекватный серьёзный заказчик. Четко объяснил задачу, по выполнению оплатил как и договаривались.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов