Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
MySQLPHPYii
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
15 лет назад
JoomlaPHP
Отличный исполнитель, грамотно подошел к вопросу, разобрался в чужом коде и довел в установленное время работу до завершения. Предыдущий исполнитель 3 месяца не мог доделать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Серьезный адекватный заказчик! Понятно изложил суть задания, оперативно и грамотно указывал на недоработки и нужные исправления. Оплатил работу как и договаривались, без каких либо задержок. Рекомендую.
$7
10 баллов
15 лет назад
Joomla
Исполнитель просто молодец!! Все качественно и оперативно! Рекомендую!! Как добросовестного и ответственного человека!
Ответный отзыв
Адекватный серьёзный заказчик. Четко объяснил задачу, по выполнению оплатил как и договаривались.
$35
10 баллов
15 лет назад
JavaScriptjQueryPHP
Работу выполнил быстро, качественно, полностью в соответствии с заданием.
Ответный отзыв
Серьезный адекватный заказчик! понятно изложил суть задания. Оплатил работу как и договаривались, без каких либо задержок. Рекомендую.
$7
10 баллов
15 лет назад
Joomla
Все грамотно сделал, настроил модуль РЕКОМЕНДУЮ
Ответный отзыв
Адекватный серьёзный заказчик. Четко объяснил задачу, по выполнению оплатил как и договаривались.