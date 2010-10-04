Нужно сделать админку и базу по емайл

Всем привет, необходимо починить модули: Перестали работать модули ЧПУ (срочно) и модули сайта на сайте (не срочно) ЦМСка - Джумла. Оплата - до 20 $ Срок - срочно Предоставляю ФТП - для работы с сайтом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
Есть основной сайт компании www.wlr.ru
Мы хотим сделать на домене 3 уровня (например www.content.wlr.ru) страницы с "закрытой" информацией.
Т.е. пользователь не сможет ничего скачать без регистрации. При попытки скачать или просмотреть файл, будет появляться форма регистрации, после заполнения формы на указанный емыйл будет приходить письмо с ссылкой активации, после активации пользователь переходит на www.content.wlr.ru уже авторизовавшись и появляется возможность для скачивания или просмотра файлов.
Страницы будут дополняться постоянно, поэтому требуется легко управляемая и редактируемая админка.
Все данные из заполненных форм должны попадать в базу, к этой базе тоже нужна админка.
Мы хотим рассылать новости, даты новых тренингов и прочую информацию всем зарегистрированным пользователям.
Это должна быть настраиваемая База Данных эл. адресов для рассылки (Автоматическое пополнение базы при регистрации нового пользователя, возможность отказа от рассылки переходом по ссылке, возможность добавлять, убирать и выбирать адреса самостоятельно, а также слать письма индивидуально на каждый адрес) Так же необходимо чтобы для вновь зарегистрированных пользователей была автоматическая индивидуальная рассылка писем через определенные промежутки
времени (например, первое письмо сразу после регистрации, затем через неделю, потом через две и т.д.)
Жду Ваших предложений по стоимости и срокам.
Если есть вопросы по заданию, то лучше писать в личку.
С уважением,
Андрей.
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