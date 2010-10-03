Всем доброго времени суток! Есть форма обратной связи, необходимо, чтобы она работала:) с проверкой заполнения полей. Страница обязательно должна быть html.
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Ищу исполнителя для создания интернет-магазина .
Дизайн уже сделан
Функции магазина: Каталог товаров, Статьи, Корзина, Поиск по сайту, Новостная лента.
Подробнее в ICQ 462631912
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