JS скрипт на JQuery для работы со списками

Надо написать небольшую надстройку над сайтом биржи для того чтобы снять часть рутинной работы. Суть: Нужно выпарсивать данные по конфигу, хранить их, анализировать – совершать действия если соблюдены определены условия. Проект мало бюджетный. Работы примерно на сутки. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скрипт представляет из себя отдельную HTML страничку.
Задача скрипта - предоставить возможность для удобного приведения в порядок списков строк.
Работа скрипта разделяется на 3 шага.
1 шаг:
Пользователь видит форму ввода (textarea) и кнопку "Поехали!". В форму ввода он вводит список строк (строки разделяются переводом строки).
2 шаг:
При нажатии на "Поехали!" из первого шага textarea превращается в нумерованный список.
Список обладает следующими свойствами:
По клику на любое слово в этом списке происходит изменение первой буквы этого слова на заглавную и наоборот.
При этом в зависимости от того, заглавная буква в начале слова или нет - меняется css класс, которому это слово принадлежит. (смена back-ground'а у слова)
Если при клике нажата клавиша Shift на клавиатуре, то если есть большие буквы в слове - оно переходит в нижний регистр целиком, а если нет, то в верхний.
Если при mouseover над словом нажата кнопка Alt на клавиатуре - слово превращается в input для редактирования. Редактирование завершается по Enter'у.
3 шаг:
По клику на кнопке "Готово" преобразованный список превращается в textarea для копирования.
Конкурентным преимуществом для Вас будет возможность реализовать Автозамену c возможностью одной отмены (Ctrl+Z) сразу после замены.
Автозамена должна активироваться по сочетанию Ctrl+H с подстановкой выделенной части слова из input'а при Alt+Mouseover (см. конец 2 шага) либо без подстановки чего-либо, если выделения нет, просто по Ctrl+H.
Автозамена должна проходить не только по отдельным словам списка, а по строкам. Например, чтобы в замене могли участвовать пробелы, обозначающие конец или начало слова (для замены приставок или окончаний для слов в середине строки) или для одновременной замены двух слов.
Лучше, если все эти махинации будут происходить внутри одного div'а, чтобы я мог самостоятельно сделать какую-нибудь шапку, подвал и т. п.
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