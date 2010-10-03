Доработка музыкального модуля для DLE

$30
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка135 просмотров
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Нужно доделать музыкальный модуль:

- Адаптировать под DLE 9.0

- Сделать вывод материалов модуля на главную страницу

- Вывод разных списков материалов из данного модуля: по популярности (популярное в общем, за день, за неделю, за месяц), по новинкам, в случайном порядке, по алфавиту (например, композиции с буквы С до буквы Ц). Возможность задавать количество материалов в списке.

13 лет назад
MIXANIX
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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