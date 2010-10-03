Написать надстройку над сайтом – биржа

Надо написать небольшую надстройку над сайтом биржи для того чтобы снять часть рутинной работы. Суть:

Нужно выпарсивать данные по конфигу, хранить их, анализировать – совершать действия если соблюдены определены условия.

Проект мало бюджетный. Работы примерно на сутки. За деталями пишем .... Посредники проходят мимо, предоплаты нет и не будет только после сдачи проекта.

php, mysql