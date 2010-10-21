CURL скрипт с web-интерфейсом

Веб-программированиеЗавершен5 заявок218 просмотров
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Нужен curl/perl/php программист, который напишет скрипт автоматической регистрации на нескольких веб ресурсах, парсер полученных данных с сохранением результата на FTP и web-интерфейс для всей этой радости.

Подробности – в ТЗ.

Жду ваших предложений по ценам и срокам.

13 лет назад
ratstar
Павел 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ewolf
Павел 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$120
3 дня
Прекрасно и быстро справился с задачей, помог с установкой, поддерживает на первом этапе использования. Очень рекомендую. Очень приятно сотрудничать. Благодарю, Павел!
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