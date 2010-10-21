CURL скрипт с web-интерфейсом

Есть страничка http://www.sta.gov.ua/control/uk/vat/search с которой осуществляется запрос к открытой информации по базе данных плательщиков НДС. Нужно написать скриптик позволяющий обращаться к БД прямо из 1С, минуя сайт. Прежде чем дать свое согласие, посмотрите страницу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен curl/perl/php программист, который напишет скрипт автоматической регистрации на нескольких веб ресурсах, парсер полученных данных с сохранением результата на FTP и web-интерфейс для всей этой радости.
Подробности – в ТЗ.
Жду ваших предложений по ценам и срокам.
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