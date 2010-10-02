На ВордПресс

Добрый день. Нужно сделать простую игру на Flash. Подробно об игре расскажу при общении, коротко: 1. Тип - стрелялка 2. 1 уровень (для начала) 3. Особых требований к графике нет, персонажей нужно будет поискать в нете самостоятельно. Пишите, у кого есть ...