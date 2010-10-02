Разработка сайта для онлайн игры

1. Нужно сделать автоматический расчет стоимости доставки и приблуды: а) Минимальная сумма заказа через сайт 99 руб., если заказ от 100 до 499 руб. доставка по г.Петрозаводск 100 руб., если заказ на 500 и ...
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Необходимо разработать личный кабинет для онлайн игры World of Warcraft для пиратского игрового проекта.
Так же необходимо составить модуль интеграции с популярным форумным движком vBulletin 4.0.x
В Личном кабинете должны присутствовать опции по управлению следующими вещами:
1. Игровым аккаунтом
- Смена пароля (подтверждение на почту)
- Смена e-mail'a (так же с подтверждением на почту)
- Привязка к IP
- Снятие блокировки (бана) с аккаунта
- Восстановление пароля через e-mail
2. Персонажем
- Перенос его на другой аккаунт
- Удаление через веб-интерфейс
- Изменение его внешности (отсыл запроса на изменение через клиент)
- Изменение имени
- Просмотр инвентаря каждого персонажа (разделение на 2 списка: "надето\в сумке")
3. Финансовый раздел
- Покупка игровой валюты за sms, webmoney
- Обмен валюты на игровые ценности
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