Доделать сайт

Для сайта, который будет работать под управлением CMS Joomla 1.5 требуется создать несколько анимированных роликов (3-4 сценки) и флэш меню. Как это все выглядит можно посмотреть на скриншотах в приложении. ВСЯ графика будет разработана ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт www.vashdom29.ru - необходимо переделать дизайн, наполнить контентом, повесить рекламные баннеры, добавить раздел форум, продвинуть в поисковике и полностью реанимировать этот безнадежно мертвый продукт!!! Сайт находится на системе битрикс. Возможно перенести на новую платформу, более легкую.
И еще убрать иероглифы появляющиеся при первом заходе на адрес.
Проконсультировать по возможности.
И повесить заглушку о реанимации.
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