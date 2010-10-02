Доделать сайт

Есть сайт www.vashdom29.ru - необходимо переделать дизайн, наполнить контентом, повесить рекламные баннеры, добавить раздел форум, продвинуть в поисковике и полностью реанимировать этот безнадежно мертвый продукт!!! Сайт находится на системе битрикс. Возможно перенести на новую платформу, более легкую.

И еще убрать иероглифы появляющиеся при первом заходе на адрес.

Проконсультировать по возможности.

И повесить заглушку о реанимации.