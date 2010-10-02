Доделать сайт

$500
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок314 просмотров
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Есть сайт www.vashdom29.ru - необходимо переделать дизайн, наполнить контентом, повесить рекламные баннеры, добавить раздел форум, продвинуть в поисковике и полностью реанимировать этот безнадежно мертвый продукт!!! Сайт находится на системе битрикс. Возможно перенести на новую платформу, более легкую.

И еще убрать иероглифы появляющиеся при первом заходе на адрес.

Проконсультировать по возможности.

И повесить заглушку о реанимации.

13 лет назад
saymoon
Семен 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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